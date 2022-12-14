Одноклубники облили Овечкина пивом в раздевалке после 800-го гола в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился хет-триком и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3). Теперь на счету форварда 800 голов в регулярном чемпионате НХЛ.

Одноклубники Овечкина поздравили его с этим достижением, облив пивом в раздевалке.

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.