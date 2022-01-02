Одноклубник Подколзина оформил хет-трик Горди Хоу
09:08
Нападающий «Ванкуера» Таннер Пирсон в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2) оформил хет-трик Горди Хоу. Он забросил шайбу, сделал голевую передачу и поучаствовал в драке с Карсоном Сауси.
Причем подрался он еще в начале первого периода, а результативными действиями отметился в конце игры.
Напомним, за «Ванкувер» выступает российский нападающий Василий Подколзин. В этой встрече он отметился голом.
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