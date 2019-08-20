Одноклубник Овечкина Оши восстановился после перелома ключицы

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о своем восстановлении после травмы. По ходу прошлого сезона форвард сломал ключицу, и без него «Кэпиталз» уступили «Каролине» в первом раунде плей-офф Восточной Конференции (3:4).

— Чтобы набрать форму, мне потребуется определенное время. В данный момент я чувствую себя весьма неплохо: мышцы уже срослись, и боль прошла. С нетерпением жду начала нового сезона! — приводит официальный сайт НХЛ слова Оши.

Оши выступает за «Вашингтон» с 2015 года. В составе команды форвард завоевал Кубок Стэнли в 2018 году.