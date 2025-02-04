Одноклубник Капризова Хартман дисквалифицирован на 10 матчей и оштрафован

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман получил 10-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 487 804 доллара за грубый силовой прием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (0:6).

30-летний форвард «Уайлд» во время вбрасывания ударил локтем нападающего «Оттавы» Тима Штюцле. Немец упал на лед лицом вниз и получил рассечение. Хартман был удален до конца встречи «Миннесоты» с «Сенаторз».

За 48 матчей в нынешнем сезоне американский форвард набрал 17 (7+10) очков.