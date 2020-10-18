Нападающий нью-йоркцев Павел Бучневич рассказал веселую историю, связанную с его бывшим партнером по команде — известным шведским вратарем Хенриком Лундквистом.

— Вы очень тепло попрощались с Хенриком Лундквистом и Марком Стаалом. Я хоть и не живу в Америке, не швед, но для меня уход Хенрика тоже стал потрясением. Расскажите какую-нибудь историю о шведе, ведь это настоящая легенда.

— Когда я в первый год приехал в Америку, то был единственным русским, мне было довольно непросто. А тут в раздевалке Хенрик Лундквист! Величина. Когда в СКА приходил, там тоже были звезды: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов. Я в раздевалке питерского клуба-то сначала не очень уверенно себя чувствовал, а тут сам Лундквист! Лучший вратарь мира! Смотришь на него и думаешь, ну елки-палки.

— Легко понять.

— А потом мне рассказывают историю, что молодых в «Рейнджерс» отправляют на вратарскую тренировку, чтобы побросать. И один из новичков попал в голову Хенрику. Швед якобы был очень недоволен, сильно кричал. Ну думаю, я на вратарские тренировки точно ни ногой. И не ходил действительно. Но перед третьим или четвертым матчем в карьере на утренней раскатке случайно попадаю Лундквисту в голову.

— Ох.

— Ну, сейчас, думаю, начнется. Подъехал, извинился, а он как-то спокойно отреагировал. Не то, что не орал, а даже как-то удивился моей реакции, типа, да ладно тебе, бывает. Вот думаю, зря пугали. Но потом было довольно смешное продолжение этой истории. У клуба была какая-то акция, хоккеистов просили рассказать какую-то веселую историю про партнеров. И Лундквист как раз об этом эпизоде рассказал, когда про меня вспоминал. Причем, с его слов все выглядело совсем смешно. Мол, он вдруг на раскатке увидел, что я собираюсь бросать по воротам, встал на усы" и у Хенрика сразу промелькнула мысль, лишь бы он мне в голову не попал. И когда это случилось, то он увидел сильный испуг на моем лице и запомнил, как я подъехал и кричал «сорри, сорри, сорри» с ужасным акцентом.

— Игорь Шестеркин не рассказывает, о чем беседовал с Лундквистом.

— Мы нормально общались, как-то на выезде тусовались в одной компании, все куда-то ушли, а мы с ним разговаривали на балконе отеля, он про Россию расспрашивал. Мне в первый год было трудно с кем-то общаться, а на второй гораздо легче, да я и вообще я с нашими шведами сдружился. (Алексей Шевченко)

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