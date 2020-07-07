«Одна любовь». Малкин показал семейное фото с Кастеровой

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новый пост в Instagram. Россиянин показал фотографию с супругой Анной Кастеровой.

— Одна любовь, — подписал фото хоккеист.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, которые имеют наибольший процент побед.

Ранее стало известно, что нападающий будет претендовать на получение «Билл Мастертон Трофи». Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.