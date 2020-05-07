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«Один из величайших голов в истории «Вашингтона». В Америке вспомнили шайбу Кузнецова в ворота «Питтсбурга»

21:18
Евгений Кузнецов. Фото NBC Sports.
Евгений Кузнецов. Фото NBC Sports.
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Сайт NBC Sports опубликовал видео гола форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в ворота «Питтсбурга».

В 2018 году Кузнецов во втором раунде плей-офф забросил решающую шайбу в матче с «Пингвинами», сделав счет 2:1 в овертайме, после чего начал махать руками, празднуя взятие ворот. Его команда выиграла серию 4-2 и вышла в финал Восточной конференции. В итоге «Кэпиталз» удалось выиграть Кубок Стэнли.

«Два года назад Евгений Кузнецов забил один из величайших голов в истории «Вашингтона», — говорится в Twitter NBC Sports.

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