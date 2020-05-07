«Один из величайших голов в истории «Вашингтона». В Америке вспомнили шайбу Кузнецова в ворота «Питтсбурга»

Сайт NBC Sports опубликовал видео гола форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в ворота «Питтсбурга».

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В 2018 году Кузнецов во втором раунде плей-офф забросил решающую шайбу в матче с «Пингвинами», сделав счет 2:1 в овертайме, после чего начал махать руками, празднуя взятие ворот. Его команда выиграла серию 4-2 и вышла в финал Восточной конференции. В итоге «Кэпиталз» удалось выиграть Кубок Стэнли.

2 years ago today, Kuznetsov scored one of the greatest goals in franchise history. ?



We had our Caps crew walk us through their memories of the historic event.https://t.co/lP2J1H0A1a pic.twitter.com/nZ0QNySJYs — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) May 7, 2020

«Два года назад Евгений Кузнецов забил один из величайших голов в истории «Вашингтона», — говорится в Twitter NBC Sports.