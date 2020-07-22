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Один из лучших защитников в истории российского хоккея. Сергею Зубову — 50 лет

09:21
Сергей Зубов. Фото nhl.com
Сергей Зубов. Фото nhl.com
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Сегодня, 22 июля, 50 лет исполняется прославленному российскому хоккеисту и тренеру, олимпийскому чемпиону 1992 года Сергею Зубову. В ноябре прошлого года его ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

Сергей Зубов (справа) и&nbsp;Нико Димитракос.Таких защитников не хватает российскому хоккею. В 23 он сотворил вечный русский рекорд НХЛ и взял Кубок Стэнли

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа». Он дважды завоевал Кубок Стэнли — в 1994 году с командой из Нью-Йорка и в 1999 году со «Старз». В составе техасской команды он провел 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.

В КХЛ в качестве главного тренера Зубов работал со СКА и «Сочи».

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