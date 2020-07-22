Сегодня, 22 июля, 50 лет исполняется прославленному российскому хоккеисту и тренеру, олимпийскому чемпиону 1992 года Сергею Зубову. В ноябре прошлого года его ввели в Зал хоккейной славы в Торонто.

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа». Он дважды завоевал Кубок Стэнли — в 1994 году с командой из Нью-Йорка и в 1999 году со «Старз». В составе техасской команды он провел 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.

В КХЛ в качестве главного тренера Зубов работал со СКА и «Сочи».