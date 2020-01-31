«Один из лучших вратарей мира». Русский финн из «Флориды» высоко оценил игру Бобровского

Нападающий «Флориды» Александр Барков рассказал о своем партнере по «Пантерз» Сергее Бобровском.

— Вы второй год проводите в роли капитана «Флориды». Если в прошлом сезоне у вас был дебют, сейчас, наверное, чувствуете себя, как рыба в воде?

— Конечно, полегче уже стало в нынешнем году, особо не думал об этом в начале регулярки. Вошел во второй сезон капитаном с той же командой, с практически теми же игроками — безусловно, эти факторы облегчают обязанности, да и ребята мне очень помогают. Чувствую себя комфортно в этой роли.

— В «Пантерз» произошла пара значительных изменений. Главным тренером был назначен Джоэль Кенневилль, Роберто Луонго закончил карьеру, и с «Флоридой» семилетний контракт подписал Сергей Бобровский. Как у вас складываются отношения с обоими?

— Грустно, что Луонго повесил коньки на гвоздь, но он провел сумасшедшую карьеру в НХЛ и ушел на заслуженный отдых. Здорово вспомнить все его победы, все, что он сделал в лиге, для организации «Флорида Пантерз». Сейчас у нас в команде Сергей Бобровский — один из лучших вратарей мира, очень классный парень, работоспособный, да и проводить время с ним в зале или на льду в одно удовольствие. Новый главный тренер, несколько новых ребят в команде — все эти изменения только в лучшую сторону.

Команда играет здорово, да и с ребятами в моем звене пытаемся помогать команде выигрывать матчи. У нас хороший климат, ребята получают от удовольствие от игры друг с другом, отсюда и результат. Плюс ко всему перед нами высокие цели и ожидания. (Виктория Булахова)