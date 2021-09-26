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Один из игроков основного состава «Нью-Джерси» не стал делать прививку от коронавируса

23:24
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Один из игроков основного состава «Нью-Джерси» не стал делать прививку от коронавируса и может пропустить часть матчей предстоящего сезона. Имя хоккеиста пока не уточняется, сообщает журналист Кори Масисак.

По неофициальной информации, этим игроком может быть голкипер Маккензи Блэквуд.

Представитель НХЛ Билл Дэйли заявил, что к началу сезона ожидает вакцинации 98 процентов всех хоккеистов лиги, остающейся добровольной. При этом для тренеров процедура является обязательной — без вакцины их не допустят к работе.

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Иван Шитик все материалы автора

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