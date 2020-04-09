Один из фаворитов драфта-2020 сравнил себя с Малкиным

Канадский нападающий Куинтон Байфилд, который считается одним из главных фаворитов предстоящего дарфта-2020, рассказал, с кем из действующих игроков НХЛ мог бы себя сравнить. Он выбрал форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

— Сложно с кем-то себя сравнивать. Но мне просто приятно, что иногда для сравнения выбирают Евгения Малкина, — цитирует Байфилда TSN. — Он — будущий член Зала хоккейной славы. И я очень часто смотрю матчи «Питтсбурга» просто ради того, чтобы наблюдать за его действиями. Это мощный центрфорвард, который обладает невероятными навыками. Просто потрясающий игрок. Я действительно хотел бы быть походим на него.