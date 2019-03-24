Очки Тарасенко и Барбашева помогли "Сент-Луису" победить "Тампу"

"Сент-Луис" обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. "Блюз" в первом периоде забросили 3 шайбы Андрею Василевскому за 75 секунд. Одна из них на счету Владимира Тарасенко. Также он сделал результативную передачу. Россиянин достиг отметки в 60 (29+31) очков за сезон.

Его партнер по команде Иван Барбашев набрал 1 (0+1) очко в этой игре.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров результативными действиями не отметился и пока не превзошел достижение Сергея Федорова по очкам за одни сезон. На счету россиянина 120 (37+83) очков.