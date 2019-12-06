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Очередной мощный хит Задорова. Котканиеми даже перевернулся в воздухе

08:34
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«Монреаль» дома уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров в этой встречи отметился очередным мощным силовым приемом. Он поймал у борта нападающего «Монреаля» Еспери Котканиеми. 19-летний финн даже перевернулся в воздухе, падая на лед, и приземлился неудачно на голову.

Задоров входит в десятку лидеров сезона по количеству силовых приемов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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