Очередной мощный хит Задорова. Котканиеми даже перевернулся в воздухе

«Монреаль» дома уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров в этой встречи отметился очередным мощным силовым приемом. Он поймал у борта нападающего «Монреаля» Еспери Котканиеми. 19-летний финн даже перевернулся в воздухе, падая на лед, и приземлился неудачно на голову.

Zadorov just absolutely destroyed Kotkaniemi. Did a full flip and landed head-first.



This is not good. pic.twitter.com/TIbIw6XhVX — Habs Chronicle (@HabsChronicle) December 6, 2019

Задоров входит в десятку лидеров сезона по количеству силовых приемов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков