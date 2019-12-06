Очередной мощный хит Задорова. Котканиеми даже перевернулся в воздухе
08:34
«Монреаль» дома уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3).
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров в этой встречи отметился очередным мощным силовым приемом. Он поймал у борта нападающего «Монреаля» Еспери Котканиеми. 19-летний финн даже перевернулся в воздухе, падая на лед, и приземлился неудачно на голову.
Zadorov just absolutely destroyed Kotkaniemi. Did a full flip and landed head-first.— Habs Chronicle (@HabsChronicle) December 6, 2019
This is not good. pic.twitter.com/TIbIw6XhVX
Задоров входит в десятку лидеров сезона по количеству силовых приемов.
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