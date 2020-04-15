«Очень дорого». Русский вратарь рассказал о ценах на жилье в Нью-Йорке и сравнил город с Петербургом

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» поделился впечатлениями о ценах на жилье в США.

— Когда вам сказали, что пора снимать жилье в Нью-Йорке?

— Честно, не помню, после какой игры это было. Месяц прожил в гостинице, а потом это случилось — написали из клуба искать жилье. Посмотрели несколько квартир, нам они не понравились — маленькие по размеру, а мебель была не очень хорошего качества. Та же гостиница, только с кухней. Начали искать через агента — я поехал на выезд с «Рейнджерс», а жена ездила смотреть квартиры. Одна ей понравилась, и как только я вернулся, вещи забрали и переехали. Но на третий день там оказались тараканы. Пришлось перебираться в соседнее здание, и до сих пор там снимаем квартиру.

— Дорого?

— Очень. Потому что снимаем всего на два месяца, квартира с мебелью. Надо в будущем заранее, за два месяца до, планировать, какую мы хотим квартиру, и договариваться. Будет намного дешевле, если снимать сразу на десять месяцев.

— Больше пяти тысяч долларов?

— Больше, к сожалению. Но много факторов: снимаешь с мебелью или без, новое здание или старое, какой район. Потом надо смотреть, удобно ли ездить до «Мэдисона» и до тренировочной арены, где можно с собакой погулять, есть ли рядом рестораны и продуктовые магазины и будет ли оттуда доставка.

— Комфортно ли жить в Нью-Йорке? Это еще более сумасбродный город, чем Москва, например.

— Отвык от всего этого после того, как много лет жил в спокойном и умеренном Питере — там мне было комфортно. Когда первый раз в Нью-Йорк приехали — надо было обязательно все посмотреть. На Таймз-сквер съездили, ходили на Бруклинский мост. В первые дни прошли пешком около двадцати километров. Все это очень интересно, но везде очень много народу. Все на велосипедах на своих дорожках: туда выйдешь — тебя собьют. (Игорь Еронко)

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