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Обзор первого матча финала конференции «Тампа» — «Айлендерс». Видео

06:27
8 сентября. Андрей Василевский защищает ворота. Фото nhl.com
8 сентября. Андрей Василевский защищает ворота. Фото nhl.com
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«Тампа» выиграла у «Айлендерс» в первом матче финала конференции (8:3). Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте видеообзор встречи.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и четырьмя голевыми передачами, а его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков по своим воротам.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов появился на льду по ходу первого тайма. На его счету 20 отраженных бросков (из 25).

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