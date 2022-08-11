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Сегодня, 17:45

Обвинения в связи с несовершеннолетней против владельца «Эдмонтона» были отозваны

Иван Шитик
Корреспондент
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Обвинения против владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца были отозваны, сообщает The Athletic.

Миллиардера обвиняли в сексуальных отношениях с балериной. Утверждалось, что Кац заплатил 17-летней девушке 75 тысяч долларов в обмен на сексуальные услуги.

Претензии были отозваны, поскольку она не была несовершеннолетней во время предполагаемого общения с ним.

В водительских правах Сейдж Хамфрис указана дата рождения 3 октября 1997 года. На данный момент ей 24 года. Это означает, что ей было 18 лет во время ее предполагаемой связи с Кацем.

Сейдж Хамфрис и&nbsp;Дэрил Кац. Владелец «Эдмонтона» Кац вляпался в секс-скандал. Миллиардера обвиняют в связи с несовершеннолетней

ХК Эдмонтон Ойлерз
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