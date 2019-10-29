Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид опубликовал в своем Instagram фотографию в стиле Гринча из фильма «Гринч — похититель Рождества». На снимке 22-летний хоккеист стоит вместе с девушкой Лорен.

«Гринч похитил Хэллоуин», — подписал фото Макдэвид.

В текущем сезоне Макдэвид провел 12 матчей за «Ойлерз» и набрал 21 (6+15) очков.

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