Обозреватель The Hockey News считает, что НХЛ должна дисквалифицировать Уилсона до конца сезона
Обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл высказался о драке форварда «Вашингтона» Тома Уилсона в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3).
«НХЛ должна как минимум отстранить Уилсона на последние четыре матча регулярного чемпионата и на весь плей-офф. С этого парня уже давным-давно достаточно, хотя многие призывают к пожизненной дисквалификации. Думаю, что остаток нынешнего сезона — это снисходительная мера по отношению к Уилсону», — написал Кэмпбелл в Twitter.
В матче с «Рейнджерс» Уилсон сначала ударил лежащего Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. 27-летний канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа. Позже стало известно, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Ken_Campbell27/status/1389408647437066240
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