Обозреватель Sportsnet: «Слова Овечкина в «Торонто» приняли как выпад, а это констатация факта»

Обозреватель Sportsnet.ca Крис Джонстон считает, что хоккеистам «Торонто» следует прислушаться к совету нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин перед игрой, которая завершилась победой его команды со счетом 4:3 в овертайме, заявил, что «Торонто» нужно меняться и учиться, чтобы выиграть Кубок Стэнли, поскольку это молодая команда.

— Предлагая удивительно честную критику положения «Торонто» в его постоянном цикле, Овечкин не сказал ничего нового, чего бы Майк Бэбкок не говорил много раз о своей команде. Учитывая, кто такой Овечкин и что он прошел, прежде чем выиграть Кубок Стэнли, его можно считать идеальным голосом для молодого костяка «Торонто». Как можно это игнорировать? В «Торонто» комментарий Овечкина интерпретировали как выпад. Но надо рассматривать его как констатацию факта.