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Сегодня, 23:09

Фридман – о новом законе в Канаде: «Агент Мильштейн недоволен, на Зуба и Кузьменко это точно повлияет»

Алина Савинова
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Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман объяснил, как новый закон Канады может повлиять на команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я пытался понять, как это повлияет на команды НХЛ. Многие игроки с контрактами новичка арендуют дома, поэтому для них это не имеет большого значения. Как и для тех, кто подписывает короткие контракты или был обменян ближе к концу срока долгосрочного соглашения.

Агент Дэн Мильштейн недоволен ситуацией, потому что он представляет Артема Зуба из «Оттавы», продлившего контракт, и Андрея Кузьменко из «Ванкувера», который имеет право подписать контракт. На них это точно повлияет. Некоторые генеральные менеджеры канадских команд не думают, что это окажет большое влияние, но признают, что это будет занозой в заднице. При поиске свободных агентов это будет использоваться против канадских клубов – независимо от того, справедливо это или нет», – написал Фридман.

С 1 января 2023 года в Канаде вступает в силу закон, запрещающий гражданам других стран покупать жилую недвижимость в течение двух лет. Исключениями являются граждане страны, проживающие в другом месте, беженцы, а также рабочие с временными визами, если они платили налоги в Канаде три из последних четырех лет.

 

Источник: https://www.sportsnet.ca/nhl/article/32-thoughts-what-kind-of-defenceman-will-the-oilers-target-in-trade/
Андрей Кузьменко
Артем Зуб
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НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 42 27 15 57
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 41 21 20 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 43 25 18 57
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 44 13 31 34
8 Анахайм 43 12 31 28
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14.01 03:00
Питтсбург – Виннипег
 1 : 4
14.01 06:00
Анахайм – Нью-Джерси
 2 : 6
14.01 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 1 : 7
14.01 22:00
Даллас – Калгари
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 82
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 66
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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