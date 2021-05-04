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Обозреватель Buffalo News Sports считает, что Уилсон может лишиться права играть в НХЛ

17:45
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Обозреватель Buffalo News Sports Майк Харрингтон высказался о грязном приеме форварда «Вашингтона» Тома Уилсона против россиянина Артемия Панарина из «Рейнджерс».

«Не думаю, что в лиге есть игроки, похожие на Уилсона. Он самый мерзкий подонок, никого и рядом не стояло. Этот парень в своем собственном классе, и приближается к тому, чтобы лишиться права играть в НХЛ», — написал Харрингтон в Twitter.

На 28-й минуте матча с «Рейнджерс» (6:3) Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. Позже стало известно, что россиянин выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ByMHarrington/status/1389577997825478658

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