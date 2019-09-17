Обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи». Овечкину — 34!
10:35
«Динамо» в Twitter поздравило нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 34-летием.
В этом клубе хоккеист начал свою профессиональную карьеру в возрасте 16 лет. В составе «Динамо» он стал двукратным чемпионом страны и обладателем Кубка Гагарина.
В НХЛ дебютировал в сезоне 2005/06 в составе «Вашингтона», за который и выступает до сих пор. C «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли и стал обладателем «Морис Ришар Трофи». В составе сборной России Овечкин — трехкратный чемпион мира.
Поздравляем Александра Овечкина!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 17, 2019
Двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» празднует свой 34-й день рождения.
Подробнее: https://t.co/bOA1uCrej6#МыДинамо pic.twitter.com/idXiXkSQCu
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