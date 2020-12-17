Обладатель Кубка Стэнли Стин завершил карьеру из-за травмы спины
19:08
Форвард «Сент-Луиса» Александр Стин объявил о завершении карьеры.
36-летний швед получил тяжелую травму спины — несколько уровней дегенеративных грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.
Стин выступал за «Торонто» с 2005 по 2008 год, после чего играл за «Сент-Луис». В составе «блюзменов» форвард стал обладателем Кубка Стэнли-2019.
В минувшем сезоне Стин провел 55 матчей в НХЛ, в которых набрал 17 (7+10).
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