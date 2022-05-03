Обладатель Кубка Стэнли Димайо стал помощником генерального менеджера «Анахайма»
Обладатель Кубка Стэнли Роб Димайо стал помощником генерального менеджера «Анахайма», сообщает сайт клуба. Также он будет занимать должность генменеджера фарм-клуба «Дакс».
За свою карьеру 54-летний Димайо играл за «Айлендерс», «Тампу», «Филадельфию», «Бостон», «Рейнджерс», «Каролину» и «Даллас».
Кубок Стэнли он уже выиграл в «Сент-Луисе», где был главой отдела по работе с хоккеистами.
По ходу этого сезона Пэт Вербик был назван генеральным менеджером «Анахайм Дакс».
Он заменил Джеффа Соломона, который стал генменеджером 10 ноября после того, как Боб Мюррей покинул посты исполнительного вице-президента и генменеджера по итогам расследования его профессионального поведения.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
|1 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|5 : 1
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 0
|3.05
|04:30
|
Миннесота – Сент-Луис
|0 : 4
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|3 : 4
|И
|О
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|2
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|1
|1
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|1
|0
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1