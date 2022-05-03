Обладатель Кубка Стэнли Димайо стал помощником генерального менеджера «Анахайма»

Обладатель Кубка Стэнли Роб Димайо стал помощником генерального менеджера «Анахайма», сообщает сайт клуба. Также он будет занимать должность генменеджера фарм-клуба «Дакс».

За свою карьеру 54-летний Димайо играл за «Айлендерс», «Тампу», «Филадельфию», «Бостон», «Рейнджерс», «Каролину» и «Даллас».

Кубок Стэнли он уже выиграл в «Сент-Луисе», где был главой отдела по работе с хоккеистами.

По ходу этого сезона Пэт Вербик был назван генеральным менеджером «Анахайм Дакс».

Он заменил Джеффа Соломона, который стал генменеджером 10 ноября после того, как Боб Мюррей покинул посты исполнительного вице-президента и генменеджера по итогам расследования его профессионального поведения.