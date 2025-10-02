Обладатель Кубка Стэнли-2022 защитник Джонсон завершил карьеру

Экс-защитник «Колорадо» Эрик Джонсон объявил о завершении карьеры в 37 лет.

«После 18 невероятных лет в НХЛ я ухожу в отставку с сердцем, полным благодарности. Хоккей был моей жизнью, и я благодарен за каждую секунду. Я с нетерпением жду того, что будет дальше, и всегда буду дорожить этим путешествием», — написал американец в соцсети.

Джонсон был выбран «Сент-Луисом» под первым номером на драфте НХЛ 2006 года. Он также играл за «Колорадо», «Баффало», и «Филадельфию».

В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 348 (95+253) очков в 1023 матчах, в плей-офф — 13 (5+8) очков в 57 играх.

В 2022 года хоккеист выиграл Кубок Стэнли вместе с «Колорадо».