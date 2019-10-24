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Обладатель Кубка Стэнли-2010 Брент Сопел сравнил Никиту Гусева и Артемия Панарина

14:15
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Обладатель Кубка Стэнли-2010 Брент Сопел оценил перспективы нападающего Никиты Гусева, который дебютировал в нынешнем сезоне в НХЛ в составе «Нью-Джерси».

— Всегда тяжело что-то прогнозировать, относительно игроков из России в НХЛ, — цитирует Сопела Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — Все-таки разница между площадками очень большая. Мне кажется, Гусев — не Панарин. Можно быть очень техничным, классно финтить в России, но в НХЛ нужно пахать. Панарин это умеет.

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