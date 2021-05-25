Нюландер забил в каждом из трех матчей серии с «Монреалем» и повторил достижение Могильного
05:14
«Торонто» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер. 25-летний швед забросил по шайбе в каждой игре серии и повторил достижение Александра Могильного, установленное в 2003 году в серии с «Филадельфией».
В регулярном чемпионате НХЛ Нюландер провел 51 матч, в которых набрал 42 (17+25) очка.
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