Нюландер стал 13-м игроком «Торонто» в ковид-протоколе
08:07
Форвард «Торонто» Вильям Нюландер попал в ковид-протокол, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний швед стал 13-м игроком «Мэйпл Ливз» в ковид-протоколе. Ранее в нем оказались вратари Джек Кэмпбелл и Петр Мразек, защитники Морган Райлли, Ти Джей Броди, Трэвис Дермотт и Расмус Сандин, форварды Джон Таварес, Александр Керфут, Джейсон Спецца, Уэйн Симмондс, Илья Михеев и Давид Кемпф. Также в ковид-протоколе также главный тренер команды Шелдон Киф.
Ближайший матч «Торонто» проведет 29 декабря против «Питтсбурга».
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