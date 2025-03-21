Нюландер преодолел отметку в 600 очков в НХЛ

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер преодолел отметку в 600 очков НХЛ.

21 марта 28-летний швед сделал две результативные передачи в матче против «Рейнджерс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе Нюландера теперь 601 (255+346) балл в 672 матчах регулярных чемпионатов.

Форвард выступает за «Торонто» с 2016 года. В 2014 году «Мэйпл Ливз» выбрали его под восьмым номером драфта НХЛ.