21 марта, 18:15

Нюландер преодолел отметку в 600 очков в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер преодолел отметку в 600 очков НХЛ.

21 марта 28-летний швед сделал две результативные передачи в матче против «Рейнджерс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе Нюландера теперь 601 (255+346) балл в 672 матчах регулярных чемпионатов.

Форвард выступает за «Торонто» с 2016 года. В 2014 году «Мэйпл Ливз» выбрали его под восьмым номером драфта НХЛ.

Вильям Нюландер
  • Капитон Матроскин

    Один из сильнейших игроков последних лет во всей лиге безусловно. Микаэль может гордиться как минимум одним из сыновей, который явно ярче горит чем сам Микаель, игравший рядом с Тео Мышонком, Джо Нуиндайком и Гари Робертсом и Германом Титовым. Ломакин и Борщевский вроде уже позже были, если они были в Калгари, могу уже путать, давно было, но Огоньки тех лет - возможно моя самая любимая команда в НХЛ.

    21.03.2025

    • «Вашингтон» набрал 100 очков в 69 матчах сезона — это повторение второго лучшего результата в истории клуба

    Овечкин поддержал идею провести матч между сборными НХЛ и КХЛ
