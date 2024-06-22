Ньюджент-Хопкинс — о победе над «Флоридой»: «Мы вернули «Эдмонтон» в хорошее положение»

Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс подвел итоги шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:1).

«Конечно, когда вы проигрываете в серии 0-3, вы надеетесь выиграть, но мы искренне верили друг в друга и в способность выигрывать по одной игре каждый раз. Вот и все, к чему все сводится. Вам не нужно беспокоиться о победе в двух, трех или четырех играх, вы просто выигрываете раз за разом. Так что мы вернули себя в хорошее положение», — приводит слова Ньюджента-Хопкинса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.