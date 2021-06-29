Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ньюджент-Хопкинс продлил контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет и 41 миллион долларов

20:22
Райан Ньюджент-Хопкинс. Фото ХК «Эдмонтон».
Райан Ньюджент-Хопкинс. Фото ХК «Эдмонтон».
Теги:

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил о подписание нового долгосрочного контракта с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом.

Соглашение рассчитано на 8 лет. За это время центрфорвард заработает 41 миллион долларов (кэпхит — 5,125 миллиона).

Также, по информации инсайдеров, в контракт игрока включена опция запрета на обмены.

В этом сезоне форвард набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 2 (1+1) баллами в 4 играх.

Ньюджент-Хопкинс был задрафтован «Эдмонтоном» на драфте-2011 под общим первым номером. Всего в лиге 28-летний нападающий провел 656 игр и набрал 478 (185+293) баллов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Что случилось с пропавшей жительницей Березовского под Екб
Санта-Барбара в семье: женившийся на падчерице отчим закопал ее в лесу
Британские солдаты на учениях Sea Breeze высмеяли обеды на Украине
vs
0
Офсайд