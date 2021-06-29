Ньюджент-Хопкинс продлил контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет и 41 миллион долларов
20:22
«Эдмонтон» на официальном сайте объявил о подписание нового долгосрочного контракта с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом.
Соглашение рассчитано на 8 лет. За это время центрфорвард заработает 41 миллион долларов (кэпхит — 5,125 миллиона).
Также, по информации инсайдеров, в контракт игрока включена опция запрета на обмены.
В этом сезоне форвард набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 2 (1+1) баллами в 4 играх.
Ньюджент-Хопкинс был задрафтован «Эдмонтоном» на драфте-2011 под общим первым номером. Всего в лиге 28-летний нападающий провел 656 игр и набрал 478 (185+293) баллов.
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