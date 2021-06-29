Ньюджент-Хопкинс продлил контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет и 41 миллион долларов

«Эдмонтон» на официальном сайте объявил о подписание нового долгосрочного контракта с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом.

We're keeping him. ?



The #Oilers have signed Ryan Nugent-Hopkins to an eight-year contract extension with an AAV of 5.125 million. #LetsGoOilers pic.twitter.com/pUyd9jk5qf — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) June 29, 2021

Соглашение рассчитано на 8 лет. За это время центрфорвард заработает 41 миллион долларов (кэпхит — 5,125 миллиона).

Также, по информации инсайдеров, в контракт игрока включена опция запрета на обмены.

В этом сезоне форвард набрал 35 (16+19) очков в 52 матчах чемпионата НХЛ. В плей-офф отметился 2 (1+1) баллами в 4 играх.

Ньюджент-Хопкинс был задрафтован «Эдмонтоном» на драфте-2011 под общим первым номером. Всего в лиге 28-летний нападающий провел 656 игр и набрал 478 (185+293) баллов.