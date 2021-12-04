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Ньюджент-Хопкинс набрал за «Эдмонтон» 500 очков в НХЛ

07:55
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Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

28-летний канадец сделал две результативные передачи. Таким образом, Ньюджент-Хопкинс набрал 500 очков в своей карьере в НХЛ. Для этого ему понадобилось 678 матчей.

Ньюджент-Хопкинс всю карьеру в НХЛ выступает за «Эдмонтон» с 2011 года. На его счету 500 (187+313) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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