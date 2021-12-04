Ньюджент-Хопкинс набрал за «Эдмонтон» 500 очков в НХЛ
07:55
Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».
28-летний канадец сделал две результативные передачи. Таким образом, Ньюджент-Хопкинс набрал 500 очков в своей карьере в НХЛ. Для этого ему понадобилось 678 матчей.
Ньюджент-Хопкинс всю карьеру в НХЛ выступает за «Эдмонтон» с 2011 года. На его счету 500 (187+313) очков.
? MILESTONE ALERT ?— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) December 4, 2021
Our dear sweet Nuge has 500 @NHL points!#LetsGoOilers pic.twitter.com/QHURwBn9mM
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