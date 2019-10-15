«Нью-Йорк в хороших руках». Бобровский и Панарин снова вместе

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский опубликовал в своем Instagram фотографию с бывшим партнером по «Коламбусу» Артемием Панариным, который сейчас выступает за «Рейнджерс».

Бобровский и Панарин вместе играли за «Блю Джекетс» с 2017 по 2019-й.

— Всегда рад встрече, мой друг, — подписал фото Бобровский. — Нью-Йорк в хороших руках.

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