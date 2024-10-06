«Рейнджерс»: расписание матчей в регулярном чемпионате
«Нью-Йорк Рейнджерс» начинают свой 97-й сезон в НХЛ. Команда, основанная в 1926 году, четыре раза становилась обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.
Первый матч в сезоне «Рейнджерс» сыграют в гостях — 10 октября с «Питтсбургом» на «PPG Пэйнтс Арене». 13 октября «Рейнджерс» проведут первый матч на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» — с «Ютой».
В канун Нового года «Рейнджерс» сыграют с «Тампой» 29 декабря и «Флоридой» 31 декабря. Соперником клуба из Нью-Йорка в первом матче в 2025 году станет «Бостон» — игра состоится 3 января по московскому времени.
В заключительном матче регулярного чемпионата 18 апреля «Рейнджерс» встретятся с «Тампой».
Приводим расписание команды Питера Лавиолетта на старте регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 (время начала игр — московское).
«Нью-Йорк Рейнджерс»: расписание матчей в октябре 2024 года
10 октября, 2.30. «Питтсбург» — «Рейнджерс»
13 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Юта»
15 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Детройт»
18 октября, 2.30. «Детройт» — «Рейнджерс»
20 октября, 2.00. «Торонто» — «Рейнджерс»
23 октября, 2.15. «Монреаль» — «Рейнджерс»
25 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Флорида»
27 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Анахайм»
30 октября, 2.30. «Вашингтон» — «Рейнджерс»
Полностью расписание матчей «Рейнджерс» и результаты игр в актуальном виде доступны в разделе команды на нашем сайте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8.10
|23:30
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -