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Сегодня, 07:30

«Рейнджерс»: расписание матчей в регулярном чемпионате

В первом матче сезона «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбургом»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Российский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото Getty Images

«Нью-Йорк Рейнджерс» начинают свой 97-й сезон в НХЛ. Команда, основанная в 1926 году, четыре раза становилась обладателем Кубка Стэнли. За клуб выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Первый матч в сезоне «Рейнджерс» сыграют в гостях — 10 октября с «Питтсбургом» на «PPG Пэйнтс Арене». 13 октября «Рейнджерс» проведут первый матч на домашнем стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» — с «Ютой».

В канун Нового года «Рейнджерс» сыграют с «Тампой» 29 декабря и «Флоридой» 31 декабря. Соперником клуба из Нью-Йорка в первом матче в 2025 году станет «Бостон» — игра состоится 3 января по московскому времени.

В заключительном матче регулярного чемпионата 18 апреля «Рейнджерс» встретятся с «Тампой».

Приводим расписание команды Питера Лавиолетта на старте регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 (время начала игр — московское).

«Нью-Йорк Рейнджерс»: расписание матчей в октябре 2024 года

10 октября, 2.30. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

13 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Юта»

15 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Детройт»

18 октября, 2.30. «Детройт» — «Рейнджерс»

20 октября, 2.00. «Торонто» — «Рейнджерс»

23 октября, 2.15. «Монреаль» — «Рейнджерс»

25 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Флорида»

27 октября, 2.00. «Рейнджерс» — «Анахайм»

30 октября, 2.30. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Полностью расписание матчей «Рейнджерс» и результаты игр в актуальном виде доступны в разделе команды на нашем сайте.

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2 Каролина 0 0 0 0
3 Рейнджерс 0 0 0 0
4 Вашингтон 0 0 0 0
5 Питтсбург 0 0 0 0
6 Филадельфия 0 0 0 0
7 Айлендерс 0 0 0 0
8 Коламбус 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 0 0 0 0
2 Оттава 0 0 0 0
3 Тампа-Бэй 0 0 0 0
4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 0 0 0 0
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4 Нэшвилл 0 0 0 0
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