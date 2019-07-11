21:13 | Хоккей — НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о подписании контракта с Какко

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"Нью-Йорк Рейнджерс" в своем официальном Twitter объявил о подписании контракта с нападающим Каапо Какко. 18-летний финн и клуб из Нью-Йорка заключили соглашение новичка.

Напомним, "Нью-Йорк" выбрал Какко на прошедшем драфте НХЛ под вторым номером. В минувшем сезоне хоккеист выступал за финский клуб ТПС и набрал 38 (22+16) очков.

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