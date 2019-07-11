"Нью-Йорк Рейнджерс" объявил о подписании контракта с Какко

"Нью-Йорк Рейнджерс" в своем официальном Twitter объявил о подписании контракта с нападающим Каапо Какко. 18-летний финн и клуб из Нью-Йорка заключили соглашение новичка.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with forward Kaapo Kakko on an entry-level contract. pic.twitter.com/gX1JkpWk8k — New York Rangers (@NYRangers) 11 июля 2019 г.

Напомним, "Нью-Йорк" выбрал Какко на прошедшем драфте НХЛ под вторым номером. В минувшем сезоне хоккеист выступал за финский клуб ТПС и набрал 38 (22+16) очков.

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