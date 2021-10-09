«Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с Фредериком Готье
«Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с форвардом Фредериком Готье
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Нападающий Фредерик Готье продолжит карьеру в «Нью-Джерси». Он подписал контракт с клубом на год, сообщает сайт команды.
Ранее хоккеист находился в «Дэвилз» на просмотре.
В минувшем сезоне форвард играл в системе «Аризоны». Он провел две игры в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. В АХЛ он сыграл в 18 матчах и отметился 7 (2+5) баллами.
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