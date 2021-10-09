«Нью-Джерси» заключил полноценный контракт с Фредериком Готье

Нападающий Фредерик Готье продолжит карьеру в «Нью-Джерси». Он подписал контракт с клубом на год, сообщает сайт команды.

Ранее хоккеист находился в «Дэвилз» на просмотре.

В минувшем сезоне форвард играл в системе «Аризоны». Он провел две игры в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав очков. В АХЛ он сыграл в 18 матчах и отметился 7 (2+5) баллами.