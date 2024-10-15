«Нью-Джерси» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

«Дэвилз» возглавляют таблицу Восточной конференции НХЛ с 8 очками в 5 матчах. «Юта» идет на пятой строчке «Запада» с 6 очками в 4 играх.