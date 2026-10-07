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Нью-Джерси — Юта: счет и результат матча НХЛ 7 октября 2026

«Нью-Джерси» проиграл «Юте» в домашнем матче НХЛ, Сергачев сделал 3 результативные передачи

Павел Лопатко
Михаил Сергачев.
Фото Getty Images

«Юта» победила «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий «Юты» Клэйтон Келлер, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев. Впоследствии 28-летний россиянин сделал еще 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 у Сергачева 6 (1+5) очков в 4 играх. Его признали первой звездой матча с «Нью-Джерси».

В конце второго периода в голову Сергачева попала шайба. Он поднялся самостоятельно и доехал до скамейки, но на третий период не вышел.

Также за «Юту» забили Маккензи Уигар, Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Винс Трочек.

«Нью-Джерси» ответил голами Люка Евангелисты (дубль) и Йеспера Боквиста.

«Юта» в следующем матче сыграет в гостях с «Бостоном». «Нью-Джерси», который проиграл второй раз подряд, примет «Ванкувер» 10 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 октября, 02:00. Prudential Center (Ньюарк)
Нью-Джерси
Юта

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Михаил Сергачев
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 5 3 2 7
3 Вашингтон 3 2 1 4
4 Айлендерс 4 2 2 4
5 Питтсбург 4 2 2 4
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 5 0 5 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Оттава 4 3 1 6
2 Тампа-Бэй 4 3 1 6
3 Флорида 4 2 2 6
4 Бостон 5 3 2 6
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 4 2 2 4
7 Монреаль 4 1 3 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 4 3 1 7
2 Юта 5 3 2 6
3 Миннесота 4 2 2 5
4 Нэшвилл 4 2 2 5
5 Колорадо 3 2 1 4
6 Даллас 4 2 2 4
7 Сент-Луис 3 1 2 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 4 3 1 7
2 Вегас 4 3 1 6
3 Анахайм 3 2 1 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
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14.10
9.10 02:00 Оттава – Филадельфия 2 : 1
9.10 02:00 Монреаль – Нэшвилл 2 : 5
9.10 02:00 Тампа-Бэй – Миннесота 3 : 2
9.10 02:00 Бостон – Юта 6 : 1
9.10 02:00 Баффало – Даллас 0 : 4
9.10 02:00 Каролина – Ванкувер 7 : 2
9.10 02:30 Айлендерс – Чикаго 4 : 1
9.10 03:00 Сент-Луис – Сан-Хосе 2 : 3 ОТ
9.10 04:00 Калгари – Колорадо - : -
9.10 05:00 Вегас – Торонто - : -
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