«Нью-Джерси» проиграл «Юте» в домашнем матче НХЛ, Сергачев сделал 3 результативные передачи

«Юта» победила «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Счет на 2-й минуте открыл нападающий «Юты» Клэйтон Келлер, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев. Впоследствии 28-летний россиянин сделал еще 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 у Сергачева 6 (1+5) очков в 4 играх. Его признали первой звездой матча с «Нью-Джерси».

В конце второго периода в голову Сергачева попала шайба. Он поднялся самостоятельно и доехал до скамейки, но на третий период не вышел.

Также за «Юту» забили Маккензи Уигар, Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Винс Трочек.

«Нью-Джерси» ответил голами Люка Евангелисты (дубль) и Йеспера Боквиста.

«Юта» в следующем матче сыграет в гостях с «Бостоном». «Нью-Джерси», который проиграл второй раз подряд, примет «Ванкувер» 10 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 октября, 02:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Юта