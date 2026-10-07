«Нью-Джерси» проиграл «Юте» в домашнем матче НХЛ, Сергачев сделал 3 результативные передачи
«Юта» победила «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
Счет на 2-й минуте открыл нападающий «Юты» Клэйтон Келлер, которому ассистировал российский защитник Михаил Сергачев. Впоследствии 28-летний россиянин сделал еще 2 результативные передачи. В сезоне-2026/27 у Сергачева 6 (1+5) очков в 4 играх. Его признали первой звездой матча с «Нью-Джерси».
В конце второго периода в голову Сергачева попала шайба. Он поднялся самостоятельно и доехал до скамейки, но на третий период не вышел.
Также за «Юту» забили Маккензи Уигар, Ник Шмальц, Лоусон Крауз и Винс Трочек.
«Нью-Джерси» ответил голами Люка Евангелисты (дубль) и Йеспера Боквиста.
«Юта» в следующем матче сыграет в гостях с «Бостоном». «Нью-Джерси», который проиграл второй раз подряд, примет «Ванкувер» 10 октября.
|Столичный дивизион
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|Рейнджерс
|5
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|2
|Каролина
|5
|3
|2
|7
|3
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|4
|Айлендерс
|4
|2
|2
|4
|5
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|6
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|5
|0
|5
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|4
|1
|3
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|3
|1
|7
|2
|Юта
|5
|3
|2
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|5
|4
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|5
|5
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|6
|Даллас
|4
|2
|2
|4
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|4
|3
|1
|7
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Анахайм
|3
|2
|1
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|5
|2
|3
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|9.10
|02:00
|Оттава – Филадельфия
|2 : 1
|9.10
|02:00
|Монреаль – Нэшвилл
|2 : 5
|9.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Миннесота
|3 : 2
|9.10
|02:00
|Бостон – Юта
|6 : 1
|9.10
|02:00
|Баффало – Даллас
|0 : 4
|9.10
|02:00
|Каролина – Ванкувер
|7 : 2
|9.10
|02:30
|Айлендерс – Чикаго
|4 : 1
|9.10
|03:00
|Сент-Луис – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|9.10
|04:00
|Калгари – Колорадо
|- : -
|9.10
|05:00
|Вегас – Торонто
|- : -