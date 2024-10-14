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«Юта» уступила «Нью-Джерси» и потерпела первое поражение в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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14 октября. «Нью-Джерси» обыграл «Юту» (3:0).
Фото USA Today Sports

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила на выезде «Нью-Джерси» со счетом 0:3.

По 2 (1+1) очка набрали Нико Хишер и Шеймус Кейси, еще один гол на счету Стефана Ноесена.

«Нью-Джерси» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Юта», потерпев первое поражение, с 6 очками на пятой строчке «Запада».

В следующем матче «Нью-Джерси» 16 октября на выезде сыграет с «Каролиной», «Юта» днем позже встретится «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кейси — 3 (бол., Хишир), 21:14 — 1:0. Ноесен — 2 (Кейси), 28:13 — 2:0. Хишир — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 50:13 — 3:0.

Вратари: Аллен — Веймелка (55:34 — 56:09, 16:15 — 57:29).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 33 (5+16+12) — 20 (6+5+9).

Наши: — - Сергачев (28.25/2/0).

14 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Юта
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3 Коламбус 2 1 1 2
4 Филадельфия 2 1 1 2
5 Питтсбург 3 1 2 2
6 Айлендерс 2 0 2 1
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Каролина 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 3 2 1 4
2 Торонто 3 2 1 4
3 Флорида 4 2 2 4
4 Бостон 4 2 2 4
5 Тампа-Бэй 1 1 0 2
6 Детройт 2 1 1 2
7 Оттава 2 1 1 2
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Виннипег 3 3 0 6
3 Юта 4 3 1 6
4 Сент-Луис 3 2 1 4
5 Миннесота 3 1 2 4
6 Чикаго 3 1 2 3
7 Нэшвилл 2 0 2 0
8 Колорадо 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 3 3 0 6
3 Лос-Анджелес 2 1 1 3
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Виннипег – Миннесота
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14.10 03:00
Эдмонтон – Калгари
 1 : 4
14.10 03:00
Даллас – Сиэтл
 2 : 0
14.10 05:00
Вегас – Анахайм
 3 : 1
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Оттава – Лос-Анджелес
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