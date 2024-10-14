«Юта» уступила «Нью-Джерси» и потерпела первое поражение в сезоне
«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила на выезде «Нью-Джерси» со счетом 0:3.
По 2 (1+1) очка набрали Нико Хишер и Шеймус Кейси, еще один гол на счету Стефана Ноесена.
«Нью-Джерси» с 8 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Юта», потерпев первое поражение, с 6 очками на пятой строчке «Запада».
В следующем матче «Нью-Джерси» 16 октября на выезде сыграет с «Каролиной», «Юта» днем позже встретится «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Юта» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Кейси — 3 (бол., Хишир), 21:14 — 1:0. Ноесен — 2 (Кейси), 28:13 — 2:0. Хишир — 2 (бол., Д. Хьюз, Братт), 50:13 — 3:0.
Вратари: Аллен — Веймелка (55:34 — 56:09, 16:15 — 57:29).
Штраф: 8 — 14.
Броски: 33 (5+16+12) — 20 (6+5+9).
Наши: — - Сергачев (28.25/2/0).
14 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|5
|4
|1
|8
|2
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|3
|3
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|4
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|5
|Питтсбург
|3
|1
|2
|2
|6
|Айлендерс
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|2
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|3
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|4
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|5
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|6
|Детройт
|2
|1
|1
|2
|7
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Юта
|4
|3
|1
|6
|4
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|5
|Миннесота
|3
|1
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|3
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|6
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|14.10
|01:00
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|14.10
|03:00
|
Эдмонтон – Калгари
|1 : 4
|14.10
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|2 : 0
|14.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|3 : 1
|14.10
|20:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|14.10
|20:00
|
Нью-Джерси – Юта
|3 : 0
|14.10
|20:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 4