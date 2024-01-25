«Нью-Джерси» вызвал защитника Мисюля из АХЛ

«Нью-Джерси» вызвал из АХЛ защитника Даниила Мисюля, сообщает пресс-служба клуба. Вместе с россиянином из фарм-клуба «Утика Кометс» вызван нападающий Джастин Даулинг.

Мисюль в этом сезоне провел в АХЛ 30 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

В прошлом году Мисюль выступал за «Локомотив» и провел в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 59 игр и набрал 7 (0+7) очков.