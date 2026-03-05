«Нью-Джерси» выставил Цыплакова и Дадонова на драфт отказов

Российские нападающие «Нью-Джерси» Максим Цыплаков и Евгений Дадонов выставлены на драфт отказов НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Цыплаков был обменян из «Айлендерс» в «Нью-Джерси» в январе 2026 года. 27-летний россиянин провел 9 матчей за «Дэвилз» и не набрал очков. Ранее в сезоне-2025/26 в 27 играх за «Айлендерс» он отметился одним голом и результативной передачей.

Дадонов выступал за «Нью-Джерси» с лета 2025 года. На счету 36-летнего форварда 17 матчей за команду без результативных действий. В НХЛ он также играл за «Даллас», «Монреаль», «Вегас», «Оттаву» и «Флориду».

«Дэвилз» набрали 64 очка за 62 игры регулярного чемпионата и занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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