«Нью-Джерси» вернулся к тренировкам спустя две недели

«Нью-Джерси» 16 февраля приступил к тренировкам после вынужденного карантина, сообщает официальный сайт НХЛ.

В COVID-протокол были внесены 19 игроков. Положительные тесты на коронавирус сдали также тренер и несколько сотрудников команды. В общей сложности были перенесены семь игр команды.

Даты проведения четырех из них уже определены. Осталось только разобраться с поединками, которые были намечены на 11 и 13 (против «Филадельфии»), а также на 15 февраля (против «Бостона»).

Российские хоккеисты Никита Гусев и Дмитрий Куликов продолжают находиться на карантине вместе с Трейвисом Зэйджаком и Нико Хиширом.

Свой следующий матч «Дэвилз» проведут в среду, 17 февраля, против «Рейнджерс». Начало — 3.00 (мск).