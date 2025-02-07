«Вегас» победил «Нью-Джерси», Барбашев сделал голевую передачу

«Вегас» на выезде выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Голден Найтс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне у него 34 (15+19) очков в 45 играх.

«Вегас» набрал 79 очков в 55 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 66 очков в 56 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Руа — 7 (Макнэбб), 23:09 — 0:1. Теодор — 7 (Олофссон, Барбашев), 31:18 — 0:2. Айкел — 19 (Хэнифин, Уайтклауд), 44:06 — 0:3. Палат — 12 (бол., Ноесен, Братт), 55:43 — 1:3.

Вратари: Аллен — Хилл.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 15 (5+4+6) — 40 (8+17+15).

Наши: — - Барбашев (19.26/4/+3), Дорофеев (18.27/4/0).

7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16 514 зрителей.