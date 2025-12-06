«Вегас» на выезде победил «Нью-Джерси», Барбашев и Дорофеев набрали по одному очку

«Вегас» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил одну шайбу. Теперь у 29-летнего россиянина 23 (10+13) очка в 27 играх этого сезона.

Также у гостей забили Ши Теодор и Томаш Хертл.

Другой российский форвард Павел Дорофеев в этой встрече отметился голевой передачей. У 25-летнего россиянина теперь 18 (11+7) очков в 27 матчах сезона-2025/26.

«Вегас» набрал 34 очка в 27 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 33 очка в 28 играх.