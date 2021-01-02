«Нью-Джерси» ведет переговоры с Никитой Гусевым по новому контракту
20:50
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Тим Фицджеральд заявил, что провел встречу с агентом нападающего Никиты Гусева. У россиянина еще год действует контракт с «Дьяволами», сообщает в Twitter журналист Аманда Стейн.
По нынешнему договору форвард получает 4,5 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Гусев дебютировал в НХЛ. Он провел 66 матчей и набрал 44 (31+31) очка.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю