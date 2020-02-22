Сегодня, 22 февраля, «Нью-Джерси» на своем льду принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 21.00 (мск).

Следить за матчем «Нью-Джерси» — «Вашингтон» вы сможете с помощью видеотрансляции по этой ссылке.

Капитану «Вашингтону» Александру Овечкина осталось забросить всего одну шайбу до 700 в карьере в НХЛ. Команды встречались в этом сезоне уже три раза: две победы одержали «Кэпиталз», одна на счету «Дэвилз».