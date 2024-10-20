«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в овертайме переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У «Кэпиталз» дублями отметились Том Уилсон и Дилан Строум, а также по одной шайбе забросили Александр Овечкин, Коннор Майкмайкл, Эндрю Манджапане.

У «Дэвилз» дубль оформил Нико Хишер, а также по одному голу забили Эрик Хаул, Доусон Мерсер и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» набрал 6 очков и идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» лидирует в таблице — 11 очков.