«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ
«Вашингтон» на выезде победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.
Авторами голов столичной команды стали Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Тейлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа.
У «Дэвилз» дубль оформил Стефан Ноэсен, еще по шайбе забросили Нико Хишир, Джастин Даулинг и Йеспер Братт.
«Вашингтон» набрал 35 очко и лидирует в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 34 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|2
|Нью-Джерси
|27
|16
|11
|34
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|7
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|8
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|23
|10
|13
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Юта
|24
|10
|14
|24
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|4
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|5
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|6
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
|8
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
Результаты / календарь
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4.12
5.12
6.12
|1.12
|00:00
|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|0 : 6
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|2 : 4
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|1 : 4
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
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