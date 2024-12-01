«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

Авторами голов столичной команды стали Эндрю Манджапане, Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Тейлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа.

У «Дэвилз» дубль оформил Стефан Ноэсен, еще по шайбе забросили Нико Хишир, Джастин Даулинг и Йеспер Братт.

«Вашингтон» набрал 35 очко и лидирует в Восточной конференции, «Нью-Джерси» идет 2-м с 34 очками.