29 сентября, 00:51

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Грэм Кларк и Райан Леонард, Эгдрю Кристалл реализовал победный буллит. У «Дэвилз» шайбы забросили Нико Хишер и Шейн Лашанс, Арсений Грицюк реализовал бросок в буллитной серии.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в заявку на матч. 40-летний россиянин восстанавливается после травмы, которую получил 18 сентября на тренировке.

В следующем матче «Вашингтон» 1 октября сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» 3 октября встретится с «Рейнджерс».

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
  • Андрей Андрей

    я думаю из молодых пару игроков нападения выменяют.Лаперьер,Леонард и много кто мусор,нет школы.С таким составом это вечная борьба попадания в по.

    29.09.2025

  • Андрей Андрей

    ты же сомневался в том что я утверждаю,что чувак для чистого льда.Не зря его из предидущей команды отпустили.

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    Ан нет, Карбз сказал, что Ови вряд ли завтра сразу в бой. Ну может и правильно

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    Хаха, а вот и Силбер пишет: Ови в контактном свитере, похоже, что сыграет с КБД. Тройки напов наигрывались: Alex Ovechkin-Dylan Strome-Anthony Beauvillier Aliaksei Protas-Pierre-Luc Dubois-Ryan Leonard/Andrew Cristall Ivan Miroshnichenko-Connor McMichael-Tom Wilson Brandon Duhaime-Hendrix Lapierre-Justin Sourdif/Ethen Frank — А где же Милано? А у него травма верхней половины туловища. Ой-ой…

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    А Лапи с Милано спелись неплохо, да еще и Фрэнк есть (кстати). Разбивать и опять рисковать или дать все же Лапи поцентрить третью тройку, а ММ проверенным образом опять в край в топ-6? Вопросы, вопросы, и так мало дней осталось, чтобы решить)

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    Еще вопрос: кто будет центром третьей тройки и как это влияет на краёв. То ли ММ поставить снова в центр, то ли оставить с краю, где тот тоже хорошо показал себя. Сам ММ жаждет быть центром. Но куда тогда Лапи, который с краю так себе. Да и весь прошлый сезон в НХЛ завалил, по сути, и лишь в АХЛ вроде как пришел в себя. Заставлять кого-то сидеть 13-м? В общем, еще будет происходить утруска и усушка))

    29.09.2025

  • N.A.F.1974

    Интересно.Топ 6 (условный) в лице Овечкина,Строума,PLD,Уилсона и Протаса с ММ закреплен жестко.Туда же Дауд с Дюхеймом.В предположении,что 13 нападающих еще 5.Бовилье ,с которым заключили контракт,Сурдиф(почти пол царства заплатили).На оставшиеся 3 места воплне себе претенденты Лапьер и Милано,которые выдающуюся предсезонку проводят(каждый по 6 очков в двух играх набрал(не точно)) и наверное Леонард.Ваня с Кристалом в Херши.Или им надо выглядеть значительно лучше перечисленных.Травмы случаются.Дадут им возможности.С защитой от отказов туда-сюда можно.С обороной проще.6 как в прошлом году+ Иорио и Чизхолм.Вратари,очевидно, теже.Практически это будет означать,что Макилрат и Стивенсон пройдут через драфт отказов.За первого особо не преживаю(односторонний контракт,ветеран и не особо впечатляет чем то кроме физической мощи).А без вратаря потери в организационной глубине.Мое предположение. Могут(разумеется) быть и другие варианты.

    29.09.2025

  • Андрей Андрей

    Чарла с договором лоханулся. Плохие у него агенты. Надо было на год подписываться ,а потом искать кто даст хорощий контракт, сейчас 7 уборщице платят,не важно как она полы моет.

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    Чикран привез 2-в-0, конечно... Кристалл в прошлой игре в ПП забил. А так, да, пока не особо заметен, только осваивается. Посмотрим. Насчет Лено Карбз всегда как-то раздраженно рассказывает... Вроде за что-то хвалит, но тут же подчеркивает, что ему еще расти и расти. Что от него требуют меньше зацикливаться на атаке, результативных действиях, что он прежде всего силовой форвард, должен бороться, биться у борта и т.д., а он вот, шельмец, все лезет и лезет в атаку, старается забить :rolling_eyes: Интересно увидеть, что в итоге решат по нему)

    29.09.2025

  • N.A.F.1974

    Как могли.Там Хишир с Хьюзом и Братом, а здесь Дюбуа да тень Чикрана.Смотрел со второго,краем глаза.Дьяволы перехватили инициативу. Кэпс в основном оборонялись и удалялись.Запрос в конце на помеху вратарю странный..Где то фарт,где то Линдгрен выручил.Леонард порадовал.Отличный гол.Надо сказать первый вратарю НХЛ. Кристал буллит забил решающий.А в остальном не особо заметен. Для предсезонки и с учетом состава годится.

    29.09.2025

  • Andrew_BD

    Раздолбаи. Не помню, когда я последний раз хотел в конце, чтобы Кэпс проиграли. Лучше сейчас, в предсезонке. Уверенно играли, возили дьяволов, а потом взяли и встали. Сидели попой на счете, таки дождались, что дьяволы сравняли. Не успевали, удалялись, - сами себе привезли. Но вот буллиты порадовали. Рад за Лено и Кристалла (Лено еще и гол в ОВ забил), Дюби как всегда на высоте, и Чаки отбил больше, чем пропустил :) Еще и против двоих напов дьяволов (и каких!) в ОВ справился. В общем ладно, победили, так и быть, надеюсь, уроки все равно извлекут.

    29.09.2025

    • «Каролина» отправила вратарей Мифтахова и Хажеева в фарм-клуб АХЛ

    «Миннесота» уступила «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ
