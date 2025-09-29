«Вашингтон» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 3:2.

В составе «Кэпиталз» отличились Грэм Кларк и Райан Леонард, Эгдрю Кристалл реализовал победный буллит. У «Дэвилз» шайбы забросили Нико Хишер и Шейн Лашанс, Арсений Грицюк реализовал бросок в буллитной серии.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в заявку на матч. 40-летний россиянин восстанавливается после травмы, которую получил 18 сентября на тренировке.

В следующем матче «Вашингтон» 1 октября сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» 3 октября встретится с «Рейнджерс».