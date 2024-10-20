«Вашингтон» в овертайме победил «Нью-Джерси», Овечкин забил гол

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 5:6.

В составе столичной команды дубли оформили Том Уилсон и Дилан Строум, еще по шайбе забросили Александр Овечкин, Коннор Майкмайкл, Эндрю Манджапане. У «Дэвилз» дубль на счету Нико Хишера, еще по голу у Эрика Хаула, Доусон Мерсер и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» с 6 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 11 очками — на первой строчке.